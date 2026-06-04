جيش الاحتلال يزعم تصفية أربعة من مسئولين عن تأمين كبار قادة حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تصفية مسؤولين كبار في آلية الأمن العام التابعة لحماس في قطاع غزة، وهم: حسن رباح حسن، وعزام أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلام، ومحمد نعمان زكي أبو مراق.

وصرح متحدث باسم جيش الاحتلال بأن آلية الأمن العام هي آلية مركزية وسرية مسؤولة عن تأمين كبار مسؤولي حماس، والتواصل بينهم، وتنسيق اجتماعاتهم، ويُكلف كبار مسؤولي آلية الأمن العام بتأمين قادة حماس، ونقلهم بين مواقع الطوارئ، وجمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك معلومات عن قوات الأمن، مما يساعد قادة الحركة في اتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجيات ضد دولة إسرائيل.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,956 شهيدا، و173,043 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 11 شهيدا، و32 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 947، وإجمالي الإصابات إلى 2,935، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.