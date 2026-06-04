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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

7 شهداء فلسطينيين نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية بمدينة غزة

7 شهداء فلسطينيين نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية بمدينة غزة
7 شهداء فلسطينيين نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية بمدينة غزة
أ ش أ

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف أربع شقق سكنية في مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر استهداف شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة، مشيرة إلى أن طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات هي الناجية الوحيدة من القصف، حيث أصيبت بجروح متوسطة.

وأضافت أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة، مشيرة إلى تعرض شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة لقصف الاحتلال، إضافة إلى استهداف شقة سكنية أخرى في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وفى الضفة الغربية، أصيب خمسة فلسطينيين برضوض، اليوم الخميس، إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بينهم سيدة من ذوي الهمم.

واقتحمت القوات أيضا قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، واعتقلت ستة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وكالة الأنباء الفلسطينية وفا شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة

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