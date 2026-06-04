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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة

استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
أ ش أ

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب 32 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة بينها 4 شقق سكنية في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف شقة سكنية تعود لعائلة "لبد" شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من العائلة نجت من القصف، وهي الناجية الوحيدة من أفراد العائلة، فيما أصيبت بجروح متوسطة.

وأضافت المصادر أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الغول" في عمارة أبو غوري بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

كما أشارت إلى تعرض شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة لقصف الاحتلال، إضافة إلى استهداف شقة سكنية أخرى تعود لعائلة مهنا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بقطاع غزة شقق سكنية في مدينة غزة

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