إندونيسيا تدين خطة إسرائيلية لتوسيع السيطرة العسكرية على معظم قطاع غزة

أدانت إندونيسيا، اليوم الخميس، بشدة ما تردد عن خطة إسرائيلية لتوسيع نطاق سيطرتها العسكرية ليشمل ما يصل إلى 70% من قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

وجدد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو معارضة بلاده القاطعة لأي شكل من أشكال ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن المقترح المنسوب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقبول ويجب الحيلولة دون تنفيذه.

وقال سوجيونو، عقب اجتماع ثنائي مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس نداي في جاكرتا، إن بلاده “تواصل رفض وإدانة مثل هذه الخطط بشدة”.

ودعا الوزير الإندونيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف أي توسع للاحتلال الإسرائيلي في غزة، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل في القطاع.

كما جددت الحكومة الإندونيسية دعمها الراسخ لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشددة على أن استقلال فلسطين يظل أحد المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية الإندونيسية.

وقال سوجيونو: “بالنسبة لإندونيسيا، المبدأ واضح؛ يجب أن تنال فلسطين استقلالها في إطار حل الدولتين”.