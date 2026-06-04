يوم البيئة العالمى .. مطالب عربية بتسريع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

يحتفل العالم يوم 5 يونيو من كل عام بيوم البيئة العالمى الذى يعقد هذا العام تحت شعار #العمل للمناخ، حيث يتضمن دعوة الجميع إلي اتخاذ إجراءات فعالة وتسريع وتيرة العمل المناخي، والاستجابة للرسائل العاجلة التي يرسلها كوكب الأرض.

ويعد موضوع تغير المناخ أحد أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية/ الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، من خلال المجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ ، والذى يعمل على تنسيق المواقف بين الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد الاحتفال بيوم البيئة العالمى بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1972، وذلك في ختام مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية، باعتبار يوم 5 من شهر يونيو يوماً عالمياً للبيئة.

ويهدف إحياء يوم البيئة لزيادة الوعى العالمى بقضايا البيئة، وتحفيز العمل الحكومى والمدنى من أجل حماية الكوكب، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم مثل التلوث، التغير المناخى، فقدان التنوع البيولوجى، والاستهلاك غير المستدام.

وفي هذا الإطار، أكد السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية على ضرورة تسريع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التحول نحو التنمية منخفضة الانبعاثات وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع الآثار المناخية.

وبهذه المناسبة فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد على أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا للأجيال القادمة في المنطقة العربية.