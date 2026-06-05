العدوان مستمر.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى بجنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى وبلدات في جنوب لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه تم توجيه سكان عرنايا وعنقون وكفار فيلا في جنوب لبنان بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قائلاً: "في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة، لا سيما في مناطقكم. ولا ينوي الجيش الإسرائيلي إلحاق أي أذى بكم".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس قرارا لوقف إطلاق النار بلبنان بعد إعلان الأمين العام لحزب الله رفضه.

وذكرت يديعوت أحرونوت أيضا : نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وأن حزب الله يعارضه وإذا حدث تغيير سيطرح مقترحا للتصويت.