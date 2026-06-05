رسالة تحد للغرب.. شي وكيم يلتقيان في بيونج يانج بعد إعلان تسريع التسلح النووي الكوري

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينغ التوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، في أول زيارة له منذ نحو سبع سنوات، حيث تعد هذه الزيارة الأحدث في سلسلة من الخطوات التي تتخذها الصين لتعزيز علاقاتها الوثيقة مع جارتها النووية، التي سعى زعيمها كيم جونغ أون إلى توطيد علاقاته مع روسيا في السنوات الأخيرة، لا سيما بإرسال قوات وأسلحة تقليدية لدعم حربها ضد أوكرانيا.

الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية

كما سعى كيم جونغ أون، خلال العام الماضي، إلى تعزيز علاقاته مع الصين، أكبر شريك تجاري ومصدر مساعدات لكوريا الشمالية.

وقال ويليام يانغ، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: “مع توطيد كوريا الشمالية لعلاقاتها مع روسيا، تسعى الصين إلى استغلال زيارة شي لإعادة تأكيد نفوذها على بيونغ يانغ وحماية مصالحها الاستراتيجية في شمال شرق آسيا”، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين، في بيانات مقتضبة، أن شي سيقوم بزيارة دولة من الاثنين إلى الثلاثاء. كانت آخر زيارة له في يونيو 2019.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من استضافة شي جين بينغ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين تباعًا.

برنامج كوريا الشمالية النووي

لطالما شكّل برنامج كوريا الشمالية النووي مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، التي تعارضه وقد فرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية بسبب تطويرها النووي والصاروخي.

وجاء الإعلان عن الزيارة بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج مكونات القنابل النووية وقد صنّف الجيش الكوري الجنوبي المنشأة النووية الجديدة على أنها محطة لتخصيب اليورانيوم.

وخلال زيارة للمنشأة، أعلن كيم جونغ أون عن خطط لتعزيز القوات النووية للبلاد "بشكل متسارع"، ويقول الخبراء إن الكشف عن المنشأة يشير إلى حرص كيم على ترسيخ مكانة بلاده كدولة نووية قبل زيارة شي.

يركز كيم على توسيع ترسانته النووية منذ انهيار دبلوماسيته المحفوفة بالمخاطر مع ترامب عام ٢٠١٩.

أعرب ترامب مرارًا عن رغبته في استئناف الدبلوماسية مع كيم، لكن الزعيم الكوري الشمالي قال إن على الولايات المتحدة أولًا التخلي عن مطلبها بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي كشرط مسبق للمحادثات.

التقى شي وكيم في بكين في سبتمبر وتعهدا بالدعم المتبادل وتعزيز التعاون. كان كيم في العاصمة الصينية لحضور عرض عسكري صيني إلى جانب قادة أجانب آخرين، من بينهم بوتين.

سبق لروسيا والصين، العضوين في مجلس الأمن الدولي اللذين يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، أن أحبطا جهود الولايات المتحدة ودول أخرى لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، على الرغم من تجاربها النووية المحظورة.

خلال اجتماعهما في بكين الشهر الماضي، أعرب بوتين وشي عن معارضتهما لـ"العزلة السياسية الخارجية، والعقوبات الاقتصادية، والضغوط العسكرية، وغيرها من أساليب تهديد أمن" كوريا الشمالية، وفقًا لبيان صادر عن الكرملين.