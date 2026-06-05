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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محاولة طعن قرب مركز للشرطة في الجليل الغربي.. والاحتلال يعتقل المنفذ

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
محمود نوفل

أفادت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيام أحد الأشخاص من سكان بلدة جديدة المكر بمحاولة طعن قرب مركز للشرطة في الجليل الغربي ؛ مشيرة إلى أن القوات اعتقلته .

 ووفقًا للبيان الصادر عن الشرطة، فقد وصل شاب يبلغ من العمر (23 عامًا) من قرية جديدة المكر إلى محيط المركز قرابة الساعة 05:30 صباحًا، وترجل من مركبته قبل أن يتجه نحو أحد عناصر حرس الحدود (مغاف) وهو يحمل سكينًا، في ما تدّعي الشرطة أنه كان محاولة لتنفيذ عملية طعن.

وأشار البيان إلى أن عنصر حرس الحدود تمكن من السيطرة على الشاب وتحـييده في المكان، كما جرى ضبط السكين التي كانت بحوزته.

وبحسب الشرطة، فقد تم اعتقال الشاب وتحويله للتحقيق، على أن يُتخذ لاحقًا قرار بشأن طلب تمديد اعتقاله أمام المحكمة وفقًا لمجريات التحقيق ونتائجه.

ولم تتوفر حتى الآن رواية أخرى مستقلة حول ملابسات الحادثة، فيما تواصل الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في القضية.
 

شرطة الاحتلال الجليل الغربي محاولة طعن مركز شرطة حرس الحدود الإسرائيلي

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