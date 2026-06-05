قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
الحرس الثوري: وقف إطلاق النار على جميع الجبهات شرط أساسي لإنهاء الحرب
الطقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة عالية نهارا
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة
أولى جلسات محاكمة طالبين متهمين في واقعة مقـ.ـتل طالب بكلية الهندسة.. غدًا
6655 جنيها .. آخر تحديث لأشهر عيار ذهب في الصاغة
بدء امتحانات الدبلومات الفنية غداً..821 ألف طالب يمتحنون في 2506 لجنة
أخبار التوك شو| مدبولي: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد لتحقيق أفضل النتائج.. مصطفى بكري: مصر تتعرض لحملات تحريض تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الدولة
لأول مرة منذ 7 سنوات.. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية
عمان توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل عقب انفجار قرب مرافق الإرساء
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو لـ4.7 مليون مستفيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دلياني: بنادق بن غفير رخصة إسرائيلية للإرهاب والتطهير العرقي

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، “إن البنادق التي يوزّعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على المستوطنين وميليشياتهم هي رخصة رسمية من دولة الإبادة الإسرائيلية للاعتداءات الجماعية الإرهابية التي ترتكبها هذه الميليشيات في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في اطار سياسة استعمارية دموية تستهدف الأرض والإنسان والحياة الفلسطينية”.

وأكد دلياني أن تسليح ميليشيات المستوطنين الإرهابية قرار سياسي صادر عن بنية حكم استعمارية ترى في الإرهاب الأهلي الصهيوني ذراعاً مكملاً لارهاب جيش الإبادة الإسرائيلي، وأداة ميدانية لمحاولة اقتلاع شعبنا من ارضه، في سياق مخطط الضم والتطهير العرقي.

وأضاف أن نظام إيتمار بن غفير القائم على توزيع السلاح على عناصر ميليشيات المستوطنين الإرهابية يجسد سياسة دولة الإبادة في أكثر صورها وحشية، من خلال هذا البرنامج الحكومي الذي يمنح المستوطنين الإرهابيين السلاح، والغطاء السياسي، والحصانة القانونية، والحماية العسكرية.

وأشار دلياني إلى أن معطيات مشروع "بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (ACLED) تفضح التداخل العضوي بين ميليشيات المستوطنين الإرهابية، وفرق أمن المستعمرات، والمنظومة العسكرية الرسمية للاحتلال الإسرائيلي. في حين سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أكثر من 1,770 اعتداءً ارهابياً ارتكبته ميليشيات الإرهاب الاستيطانية ببنادق بن غفير خلال العام الماضي في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأن الأمم المتحدة وثّقت حتى 25 من الشهر الماضي أكثر من 870 اعتداءً ارهابياً قامت به ميليشيات الإرهاب الاستيطاني ضد أكثر من 220 قرية وتجمعاً فلسطينياً زراعياً ورعوياً، بمعدل 6 اعتداءات ارهابية يومياً، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الجماعية الإرهابية تمثل سلاحاً إسرائيلياً رسمياً في مشروع الضم والتطهير العرقي، وجريمة متواصلة ضد وجودنا الوطني وحقنا التاريخي في وطننا.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح إيتمار بن غفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

بعد الحج افتح صفحة جديده

علي جمعة: بعد الحج تفتح صفحة بيضاء مع الله فجدد إيمانك ولا تيأس من رحمته واملأ أيامك بالطاعة والتوبة

مسجد

هل يجوز الصلاة في مسجد منزل لغير المسلمين؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعين عبد المتعال موسى رئيسا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد