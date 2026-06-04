بن غفير يدعو للعصيان ضد ترامب: قولوا لا لوقف إطلاق النار مع لبنان

وصف ‏وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليقا على اتفاق لبنان بأنه خطأ فادح وعلى الجميع قول "لا" لترامب.

وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي في تصريحات له على أن وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح سيؤدي إلى تعاظم قوة حزب الله

مطالبا بعقد جلسة للكابينت والتصويت على قرار وقف إطلاق النار مع لبنان

وقال بن غفير أيضا : لن ننسحب من الجنوب اللبناني بما في ذلك قلعة الشقيف و اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية.

وفي المقابل؛ دعا ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المعارضة الإسرائيلية إلى الاعتذار والاعتراف بالإنجاز الكبير في لبنان ، مشيرا إلى أن اتفاق لبنان أمس تضمن إدانة التدخل الإيراني في المنطقة.

وصرح ‏وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك قائلا : وقف النار في لبنان مشروط بالإبعاد المسبق لحزب الله من جنوب الليطاني و الجيش سيواصل في هذه المرحلة عملياته على الأرض بلبنان.

وتابع ال‏وزير الإسرائيلي: جيشنا سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وصولاً إلى “الخط الأصفر” و سنبقى في الشقيف مع استمرار تفكيك بنى حزب الله التحتية

وزاد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان جنوب لبنان لن يعودوا في هذه المرحلة. و بدعم أمريكي نحتفظ بحرية شن ضربات حتى في بيروت رداً على أي هجوم.

وختم ال‏وزير كاتس بالقول: الواقع الذي فرضناه بلبنان يقود لاتفاق يحقق أمن سكان الشمال لأول مرة منذ 50 عاماً.