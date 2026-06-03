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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد طائرة مسيّرة قادمة من لبنان وتفعيل صفارات الإنذار في زرعيت

مسيرة
مسيرة
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة زرعيت الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، عقب رصد ما وصفه بـ"تسلل هدف جوي مشبوه" من الأراضي اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، في أحدث حادث أمني تشهده المنطقة الحدودية المتوترة بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن أنظمة المراقبة والدفاع الجوي رصدت طائرة مسيّرة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي، ما استدعى تشغيل صفارات الإنذار 

في زرعيت والمناطق المحيطة بها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة للتعامل مع التهديدات الجوية المحتملة.

وأضاف البيان أن القوات الجوية ووحدات الدفاع الجوي باشرت على الفور متابعة الهدف الجوي وتقييم مساره، فيما تم فتح تحقيق ميداني لتحديد طبيعة الطائرة والجهة التي أطلقتها. 

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه الأولي ما إذا كانت الطائرة قد تم اعتراضها أو سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية أو عادت إلى لبنان.

وتقع زرعيت على مقربة من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وهي من المناطق التي شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث أمنية متكررة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وعمليات اعتراض جوية متبادلة، في ظل استمرار التوتر العسكري على طول الحدود.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجبهة الشمالية لإسرائيل حالة من الاستنفار الأمني، مع استمرار المخاوف من اتساع رقعة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والأطراف المسلحة في جنوب لبنان. 

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي مراراً اعتراض طائرات مسيّرة قال إنها انطلقت من الأراضي اللبنانية، بينما أكدت جهات لبنانية تنفيذ عمليات استهداف لمواقع عسكرية إسرائيلية عبر وسائل مختلفة.

وأثارت الحادثة حالة من التأهب بين السكان المحليين في المنطقة الحدودية، حيث دعت السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء بالقرب من الملاجئ إلى حين انتهاء عمليات التحقق من طبيعة التهديد.

الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار الحدود اللبنانية الأراضي اللبنانية المجال الجوي الإسرائيلي زرعيت

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