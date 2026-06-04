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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرة إسرائيلية تقصف طريق بلدتي كفررمان حبوش جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على طريق بلدتي كفررمان حبوش في قضاء النبطية جنوبي لبنان .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، استشهاد اثنين من المسعفين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد، ليرتفع بذلك عدد قتلى العاملين في مجال الطوارئ والقطاع الصحي إلى 130 على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية في مارس الماضي.

وجاء في بيان للوزارة أن "العدو الإسرائيلي استهدف مباشرة سيارة إسعاف تابعة لجمعية رسالة الكشفية"، المرتبطة بحركة أمل، حليفة حزب الله، مضيفاً أن "هذا أسفر عن استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح بالغة".


ونشرت الوزارة صوراً لسيارة إسعاف متضررة بشدة، تتناثر منها كمامات طبية على الطريق.

فيما قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان، فيما شن الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

جنوب لبنان غارة إسرائيلية قضاء نبطية جيش الاحتلال الجيش اللبناني الصحة اللبنانية

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