الاحتلال يشن ضربات عنيفة على البلدات بعد إنذارها بالإخلاء جنوبي لبنان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يبدأ شن ضربات عنيفة على البلدات بعد إنذارها بالإخلاء جنوبي لبنان.



وفي وقت سابق، استشهد 6 أشخاص ، اليوم الإربعاء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في قضاء صور جنوب لبنان، حيث أدت غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على طريق الميادين في منطقة الحوش إلى سقوط 4 شهداء ، فيما أسفرت غارة أخرى على طريق المعمورة – الحوش عن استشهاد شخصين.

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية على منطقة صديقين، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، في وقت شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة البازورية.

