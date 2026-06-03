ترامب: الأمور تتطور جيدا مع إيران ومنزعج من نتنياهو بسبب لبنان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا.

أضاف ترامب: أسعار الغاز ستنخفض في القريب العاجل.

وذكر ترامب: يقولون إن الزعيم الأعلى الإيراني يعطي موافقته في المحادثات.

وأكد ترامب: يقلقني الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان بل و يزعجني الصراع .

وأردف ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان، وبشأن إيران فلسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية و حصارنا البحري على إيران قد يستمر حتى سبتمبر ولكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا .