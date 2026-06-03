وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة.

وأوضح روبيو، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي، أن الإدارة الأميركية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكداً أن الموقف الأميركي في هذا الشأن "ثابت ولم يتغير".

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بما يشمل جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، يرتبط بوجود ترتيبات أمنية مستقرة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن العمل على نشر قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الحرب.

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على أجزاء واسعة من قطاع غزة، أكد روبيو أن الخطة الأميركية لا تتضمن مثل هذا السيناريو.

وفيما يتعلق بالضفة، اعتبر روبيو أن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين، قد يعرقلان فرص التوصل إلى تفاهمات مستقبلية، مؤكدا أن إدارة ترمب لا تؤيد أي تغييرات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم، محذراً من أن مثل هذه الخطوات "قد تعقّد الوصول إلى اتفاق بشأن قطاع غزة".