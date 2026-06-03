قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم: تأسيس منصة إلكترونية للشركاء يدعم حقوق ذوي الإعاقة
ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بفرص أمطار.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة

ماركو روبيو- وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو- وزير الخارجية الأمريكي
هاجر رزق

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة.

وأوضح روبيو، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي، أن الإدارة الأميركية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكداً أن الموقف الأميركي في هذا الشأن "ثابت ولم يتغير".

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بما يشمل جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، يرتبط بوجود ترتيبات أمنية مستقرة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن العمل على نشر قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الحرب.

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على أجزاء واسعة من قطاع غزة، أكد روبيو أن الخطة الأميركية لا تتضمن مثل هذا السيناريو.

وفيما يتعلق بالضفة، اعتبر روبيو أن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين، قد يعرقلان فرص التوصل إلى تفاهمات مستقبلية، مؤكدا أن إدارة ترمب لا تؤيد أي تغييرات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم، محذراً من أن مثل هذه الخطوات "قد تعقّد الوصول إلى اتفاق بشأن قطاع غزة".

وزير الخارجية الأمريكي الضفة الغربية دونالد ترامب قطاع غزة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

ماركو روبيو- وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة

المسجد الاقصى

مصر و7 دول تدين انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى.. 179 مستوطناً اقتحموه اليوم

شروع عملاق للطاقة الشمسية

باستثمارات 71.3 مليار دولار.. إندونيسيا تطلق مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد