القاهرة والناس تسحب حوار جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية.. لهذا السبب

أعلنت قناة القاهرة والناس سحب الفقرة التي تم تسجيلها مع الصحفي جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة جميع الجوانب المتعلقة بإعدادها وآلية عرضها، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار حرصها الدائم على الالتزام بالمعايير المهنية والثوابت الوطنية.

وأكدت قناة القاهرة والناس، في بيان لها، تقديرها لجميع الآراء والملاحظات التي تلقتها من جمهورها، وكذلك ما تم تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع تلك الملاحظات بروح من المسؤولية والاحترام.

وشددت القاهرة والناس على أن رسالتها الإعلامية ستظل قائمة على احترام آراء مشاهديها، والالتزام بما يعبر عن وجدان المجتمع المصري وقيمه، مع مواصلة العمل وفق أعلى المعايير المهنية، بما يعزز ثقة جمهورها التي تعتبرها أحد أهم ركائز نجاحها.