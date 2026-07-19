سعر ومواصفات BMW M3 موديل 2026 في السعودية

تنتمي النسخة M3 إلى طرازات الفئة الثالثة التي تقدمها BMW، وتعد من أبرز الإصدارات المقدمة وسط عائلة السيدان 2026، والتي تجمع بين الأداء الرياضي والتجهيزات المتطورة.

تصميم BMW M3 موديل 2026

تعتمد BMW M3 موديل 2026 على هيكل يبلغ طوله 4.794 متر، بينما يصل العرض إلى 1.903 متر، ويبلغ الارتفاع 1.433 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2.857 متر.

BMW M3

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1.500 و1.800 كيلوجرام بحسب الفئة، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 480 لترًا، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على عجلات رياضية قياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.

محركات BMW M3 موديل 2026

تتوفر الفئة الأولى من BMW M3 بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات مع نظام دفع خلفي.

وتبلغ قوة المحرك 480 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 550 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 290 كيلومترًا في الساعة.

BMW M3

فئة Competition

تقدم BMW أيضًا فئة M3 Competition المزودة بالمحرك ذاته بسعة 3.0 لتر مع شاحن تيربو، لكنها تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع خلفي.

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 510 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كيلومترًا في الساعة.

نسخة CS الأعلى تجهيزًا

تمثل BMW M3 CS الفئة الأعلى ضمن تشكيلة موديل 2026، إذ تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع كلي للعجلات.

BMW M3

ويولد المحرك قوة تبلغ 550 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 650 نيوتن متر، وهو ما يتيح للسيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط. كما تبلغ السرعة القصوى 302 كيلومتر في الساعة.

سعر BMW M3 موديل 2026 في السوق السعودي

تتوفر BMW M3 موديل 2026 في السعودية بسعر يبلغ 494,500 ريال.