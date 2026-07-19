إعلام عبري: الولايات المتحدة ترسل طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن الولايات المتحدة بدأت في إرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة.

شنّت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على إيران لما تقول إنه عقاب لها بعد تكبيدها خسائر فادحة في صفوف الجيش الأمريكي منذ تجديد أمريكا أعمالها العدائية على إيران .

تلقين الأمريكيين "دروساً لا تُنسى"

تعهد المرشد الأعلى الإيراني بتلقين الأمريكيين "دروساً لا تُنسى" بعد أن ضربت إيران البنية التحتية حول الخليج رداً على أسبوع من الهجمات الأمريكية المتصاعدة، والتي قالت إيران إنها استهدفت مطاراً ومحطة سكة حديد وجسوراً.

بعد شهر من توقيع الطرفين على اتفاق مبدئي تم التخلي عنه الآن بهدف إنهاء حربهما، قامت إيران باستهداف منشأة نفطية في الكويت بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة ومحطة للمياه، حسبما ذكرت السلطات في الدولة العربية، بينما قال الجيش في البحرين إن الدفاعات الجوية صدّت موجة من الهجمات الإيرانية.

كما شنّت طهران غارات في الأردن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل جنديين يوم الجمعة أثناء ممارستهما لعمليات "دفاعية أمام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية".

وأضافت أن جندياً آخر لا يزال في عداد المفقودين.

وبذلك ارتفع عدد القتلى المؤكدين من الجيش الأمريكي إلى 16 قتيلاً منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير على إيران.



