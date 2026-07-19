رئيس مصر للطيران يكرم الطبيبة مروة صلاح تقديرًا لموقفها الإنساني وإنقاذ راكب على إحدى الرحلات

في لفتة تقديرية تعكس حرص مصر للطيران على تكريم النماذج المشرفة، قام الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بتكريم الطبيبة مروة صلاح، تقديرًا لدورها الإنساني في إنقاذ حياة أحد الركاب بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على متن إحدى رحلات مصر للطيران.

وأعرب الطيار أحمد عادل عن خالص شكره وتقديره للطبيبة مروة، مؤكدًا أن ما قامت به يجسد أسمى معاني الإنسانية والمسئولية المهنية، ويعكس الدور النبيل الذي يؤديه الأطباء في مختلف الظروف.

كما حرص رئيس الشركة القابضة على تكريم طاقم الضيافة الجوية الذي تعامل باحترافية وكفاءة مع الحالة الطارئة بالتعاون مع الطبيبة، مشيدًا بسرعة استجابتهم، بما أسهم في الحفاظ على سلامة الراكب حتى هبوط الطائرة بأمان.

كما أهدى الطيار أحمد عادل الطبيبة مروة تذكرة سفر مجانية على متن رحلات مصر للطيران تقديرًا لدورها الإنساني.