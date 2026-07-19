ملتقى الإبداع العربي يعلن عن تفاصيل دورته الثانية في نوفمبر

أعلنت إدارة "ملتقى الإبداع العربي" عن عقد دورته الثانية في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر القادم برعاية مكتبات مصر العامة والهيئة الوطنية للإعلام.



وقال رئيس الملتقى الكاتب الصحفي أيمن الحكيم أن الملتقى سيشهد إضافة مسابقة جديدة إلى مسابقاته في كتابة القصة الموجهة للطفل، وكذلك ورشتين نوعيتين برعاية مكتبة مصر العامة في الخط العربي والرسم، وذلك بجانب المسابقتين الرئيسيتين للملتقى في الأفلام السينمائية بشقيها القصير والطويل، وفي برامج البودكاست.



وأشارت مديرة الملتقى د. ثناء هاشم رئيس قسم السيناريو بمعهد السينما إلى أن الملتقى سيعلن قريبا عن موعد تلقي الأعمال المشاركة في مسابقاته الرسمية: السينما، البودكاست، قصص الأطفال، وشروط المشاركة وروابط استقبال الأعمال من مصر والعالم العربي.كما سيعلن تباعا عن لجان التحكيم والمكرمين والندوات والفعاليات.



الملتقى تنظمه "إبداع للثقافة والفنون" بالتعاون مع مكتبات مصر العامة التي يستضيف مقرها الرئيسي بالدقي فعاليات الملتقى وعروضه وندواته.