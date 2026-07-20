اعتذار وبكاء ميسي.. حسرة وحزن نجوم الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم

خيّم الحزن على ملامح قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، بعدما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة النهائية لكأس العالم، معلنًا فوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ولم يتمالك ميسي نفسه، إذ انهمرت دموعه وسط حالة من الصدمة والأسى التي سيطرت على لاعبي المنتخب الأرجنتيني، عقب ضياع حلم التتويج باللقب العالمي الذي كان الفريق يطمح إلى الاحتفاظ به حتى اللحظات الأخيرة.

وشهد ملعب المباراة في ولاية نيوجيرسي مشاهد مؤثرة، بعدما جلس عدد من لاعبي الأرجنتين على أرضية الملعب وقد بدت عليهم علامات الانكسار، في وقت حرص الجهاز الفني على مواساتهم بعد المشوار الكبير الذي قدمه المنتخب طوال البطولة. ورغم الأداء القوي الذي ظهر به الفريق في مختلف الأدوار، فإن هدفًا وحيدًا في الوقت الإضافي كان كافيًا ليمنح المنتخب الإسباني اللقب ويحرم الأرجنتين من اعتلاء منصة التتويج.

وحرص ميسي على توجيه التحية إلى الجماهير الأرجنتينية التي ساندت المنتخب في جميع مبارياته، حيث تبادل التحية مع المشجعين الذين واصلوا الهتاف للاعبين رغم مرارة الهزيمة. كما بدا التأثر واضحًا على بقية عناصر الفريق الذين شعروا بأنهم كانوا على بعد خطوات قليلة من كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأرجنتينية.



ورغم الخسارة، فإن منتخب الأرجنتين قدم بطولة مميزة وأثبت قدرته على منافسة أقوى المنتخبات العالمية، بعدما نجح في بلوغ المباراة النهائية عقب سلسلة من العروض القوية والمقنعة. إلا أن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة لصالح المنتخب الإسباني الذي استغل فرصته في الوقت الإضافي ليحصد اللقب.





وتبقى دموع ميسي وزملائه واحدة من أكثر المشاهد تأثيرًا في ختام البطولة، بعدما اختلطت مشاعر الحسرة بالفخر بما قدمه المنتخب خلال مشواره، بينما وجه اللاعبون الشكر لجماهيرهم على الدعم المتواصل، مؤكدين أن هذه النهاية المؤلمة لن تمحو ما تحقق من إنجازات، وأن المنتخب سيواصل العمل من أجل العودة بقوة في الاستحقاقات المقبلة



