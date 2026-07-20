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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس العالم.. الاحتكام لشوطين إضافيين بين إسبانيا والأرجنتين

مباراة الأرجنتين و إسبانيا
مباراة الأرجنتين و إسبانيا
حسام الحارتي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأرجنتين وإسبانيا بالتعادل السلبي قائما حتى الآن في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026 

وبهذه النتيجة يحتكم الفريقين لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.


 

وشهدت بداية المباراة فرصة حقيقة للمنتخب الإسباني، والذي كاد آن يحرز هدف التقدم عن طريق لامين يامال قبل أن يخرجها دفاع الأرجنتين.

وجاءت فرصة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يخرجها الحارس أوناي سيمون قبل ميسي.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين للإصابة، ويخوض نيكولاس أوتاميندي اللقاء بدلا منه.

وشهدت بداية انطلاق الشوط الثاني تمريرة خاطئة من دفاع الأرجنتين وصلت إلى أليكس بائينا لاعب المنتخب الإسباني الذي توغل ثم سدد الكرة أمسكها بسهولة حارس المنتخب الأرجنتيني

وشهدت الدقيقة 63 تصويبه قوية من داني أولمو أطلق  حيث فشل إيمليانو مارتينيز في السيطرة عليها فذهبت لركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 67  سيطرت إسبانيا  على أحداث المباراة حيث أرسل لامين جمال عرضية مطلقة انقض عليها فيران توريس برأسه فأمسك الكرة بصعوبة حارس الأرجنتين …

وفي الدقيقة 78  اقتربت  إسبانيا من إحراز الهدف الأول بعد حصار لاروخا للمنتخب الأرجنتيني يستمر حيث أطلق كوبارسي  تصويبة صاروخية أنقذ الكرة بصعوبة الحارس إيمليانو مارتينيز أفضل لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وشهدت الدقيقة ٩٣ طرد لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
تشكل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيميرك لابورت- مارك كوكوريا.

وسط الميدان: رودري- فابيان رويز- داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال- أليكس باينا- ميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاجليافيكو.

خط الوسط: دي بول، جونزاليس، إنزو فرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

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