الولايات المتحدة تعاقب إيران بعد تكبدها خسائر فادحة بصواريخها .. فهل تتوقف؟

شنّت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على إيران لما تقول إنه عقاب لها بعد تكبيدها خسائر فادحة في صفوف الجيش الأمريكي منذ تجديد أمريكا أعمالها العدائية على إيران .

تلقين الأمريكيين "دروساً لا تُنسى"

تعهد المرشد الأعلى الإيراني بتلقين الأمريكيين "دروساً لا تُنسى" بعد أن ضربت إيران البنية التحتية حول الخليج رداً على أسبوع من الهجمات الأمريكية المتصاعدة، والتي قالت إيران إنها استهدفت مطاراً ومحطة سكة حديد وجسوراً.

بعد شهر من توقيع الطرفين على اتفاق مبدئي تم التخلي عنه الآن بهدف إنهاء حربهما، قامت إيران باستهداف منشأة نفطية في الكويت بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة ومحطة للمياه، حسبما ذكرت السلطات في الدولة العربية، بينما قال الجيش في البحرين إن الدفاعات الجوية صدّت موجة من الهجمات الإيرانية.

كما شنّت طهران غارات في الأردن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل جنديين يوم الجمعة أثناء ممارستهما لعمليات "دفاعية أمام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية".

وأضافت أن جندياً آخر لا يزال في عداد المفقودين.

وبذلك ارتفع عدد القتلى المؤكدين من الجيش الأمريكي إلى 16 قتيلاً منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير على إيران.

غارات جوية لليلة الثامنة

وبعد ساعات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن غارات جوية لليلة الثامنة على التوالي، والتي قالت إنها "تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات ضد أفراد الخدمة الأمريكية في الأردن الليلة الماضية".

أفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس وتسنيم في وقت واحد بوقوع هجمات أمريكية على ميناء سيريك الواقع على مضيق هرمز في جنوب إيران.



المرشد الجديد

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الذي تولى السلطة خلفاً لوالده بعد مقتله في الضربة الافتتاحية للهجمات الأمريكية الإسرائيلية، إن الهجمات المستمرة على بلاده "أثبتت مرة أخرى للجميع عدم جدوى توقيع الرئيس الأمريكي للاتفاق".

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "الآن وقد سعى العدو الأمريكي إلى إشعال الحرب، فعليه أن يعلم أن الأمة الإيرانية العزيزة ومحور المقاومة لديهما دروس لا تُنسى ليقدماها له".

عمليات واسعة النطاق

حذر اللواء محسن رضائي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد، من أن طهران ستستأنف "العمليات الهجومية واسعة النطاق" إذا استمرت الضربات الأمريكية في الأيام المقبلة.

وقال الجنرال، بحسب وسائل الإعلام الرسمية: "لن تقتصر إيران بعد الآن على الردود الانتقامية المماثلة".

أغلقت إيران المضيق بعد اندلاع الحرب، وأصبح التحكم في الممر البحري ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن، التي أعادت مؤخراً فرض حصارها الخاص على موانئ إيران.

أعلنت وزارة الصحة أن 50 شخصاً لقوا حتفهم منذ اندلاع القتال وأصيب أكثر من 500 شخص.



الطلب على المياه

اتهمت الكويت طهران باستهداف المواقع المدنية والبنية التحتية الحيوية، وأعرب السكان عن قلقهم من أن تطولهم الأعمال العدائية المتجددة.

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في البحرين، وهي حليف آخر للولايات المتحدة في الخليج، وذلك وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

وفي الأردن، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية باستهداف خزانات الوقود في قاعدة الأزرق الأمريكية. وقبل ذلك بيوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم طائرات أمريكية متمركزة في البلاد بصواريخ وطائرات مسيرة.

أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 10 صواريخ يوم السبت، وثلاثة صواريخ على الأقل في اليوم السابق.

تلاشي الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية للحرب

تلاشت الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية للحرب، على الرغم من محاولات الوسطاء لإعادة كلا الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية الإيرانية، على الرغم من عدم وجود تأكيد من واشنطن.



الطاقة

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) يوم السبت أن هجمات أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في محافظة هرمزجان الجنوبية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن نائب محافظ محافظة خوزستان قال إن ثمانية أشخاص قتلوا خلال الأيام العشرة الماضية.

كما ذكرت إيران أن إمدادات مياه الشرب قد انقطعت عن العديد من القرى الجنوبية، متهمة الولايات المتحدة بضرب محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في قرية بونجي، وفقًا لوكالة تسنيم.