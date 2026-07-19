ارتفاع حصيلة القتـلى جراء اندلاع حريق بحانة في بانكوك إلى 34 شخصا

أفادت السلطات الصحية في تايلاند، بارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في حانة بالعاصمة "بانكوك" إلى 34 شخصا، وذلك عقب وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وأوضح مركز "إيراوان" لخدمات الطوارئ الطبية الذي تديره سلطات مدينة "بانكوك" - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الأحد/ - أن امرأة تبلغ من العمر عشرين عاما لقيت مصرعها في وقت مبكر من صباح اليوم في المستشفى، مشيرا إلى أن نحو 70 شخصا أصيبوا جراء الحريق ولا يزال 13 مصابا يتلقون العلاج اللازم في وحدات العناية الفائقة.

وكانت الشرطة التايلاندية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، فيما تٌوفي آخرون في المستشفى بسبب الحروق الخطيرة التي لحقت بهم.

وتفيد التقارير بأن الحريق اندلع ليلة الثاني عشر من شهر يوليو الحالي أثناء قيام فرقة موسيقية بالعزف في حانة "نا لادبراو" بمنطقة "شاتوشاك" الترفيهية.

وتعد الحانة، التي تقع في تقاطع مزدحم بالقرب من محطتي قطار ومركزين تجاريين، واحدة من بين مجموعة من المطاعم والحانات التي تعج بالزائرين في ليالي عطلة نهاية الأسبوع وتقدم أطعمة ومشروبات وعروض موسيقية حية وتبث مباريات كرة القدم.

وكانت إدارة الكوارث بالمدينة قد أفادت بأن تقييمها الأولي يشير إلى أن ماسا كهربائيا في مكيف هواء السقف قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق.