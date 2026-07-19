انطلاق فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة دولة التلاوة في موسمها الثاني بالبحيرة

انطلقت صباح اليوم الأحد، من رحاب مسجد ناصر بمدينة دمنهور، فعاليات التصفيات الأولية المركزية لمسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، والمخصصة للمتسابقين من أبناء محافظة البحيرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باكتشاف المواهب القرآنية والأصوات المتميزة ورعايتها.

وافتتح فعاليات التصفيات الدكتور عبد الصبور الأنصاري، مدير مديرية الأوقاف، بكلمة افتتاحية رحَّب خلالها بالحضور وأعضاء لجنة الاختبارات والمتسابقين، مؤكدًا أهمية المسابقة في خدمة كتاب الله تعالى، وإبراز المواهب الواعدة في فنون التلاوة وحسن الأداء.

وأعقب الكلمة الافتتاحية تلاوة قرآنية مباركة قدَّمها القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، أضفت على افتتاح الفعاليات أجواءً إيمانية مباركة.

وضمَّت لجنة الاختبارات الشيخ محمد أبو الخير، الشيخ نصر أبو الجلاجل، القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

كما شهد افتتاح الفعاليات حضور الدكتور علي الدين عوض سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، الدكتور سامي العسالة، وكيل مديرية أوقاف البحيرة، الدكتور أحمد رجب خليفة، مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة.

وتأتي مسابقة «دولة التلاوة» في إطار جهود وزارة الأوقاف للعناية بكتاب الله تعالى، ورعاية أهل القرآن الكريم، واكتشاف الأصوات الندية والمواهب القرآنية الواعدة من مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على صقلها وتقديمها بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها في فنون التلاوة.

وتتواصل فعاليات التصفيات بمحافظة البحيرة حتى يوم الخميس الموافق 23 يوليو، وفقًا للجداول والمواعيد المعلنة مسبقًا.