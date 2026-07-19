بسبب خلاف على الأجرة.. ضبط سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب في البحيرة.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 الجارى، تلقى قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بلاغا من ربة منزل، مصابة بسحجات متفرقة، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها حال استقلالها المركبة رفقته لتوصيلها لإحدى المناطق بدائرة القسم لخلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها، سائق، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





