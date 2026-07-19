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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرش بـ 4 فتيات.. إحالة محمد طاهر صاحب بيت فاطم للمحاكمة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة محمد طاهر، صاحب “بيت فاطم” للمحاكمة الجنائية ، وذلك لاتهامه في قضايا التحرش بـ4 فتيات.


تفاصيل القضية 

وتباشر النيابة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن أيضًا اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر، مع الاستماع إلى أقوال المجني عليهن وفحص التحريات والتقارير المتعلقة بالقضية.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات، وذلك في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

وأكدت النيابة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لنصوص القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم عقب ورود بلاغات تتهمه بارتكاب وقائع تحرش، فيما تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

جهات التحقيق المختصة إحالة محمد طاه بيت فاط

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