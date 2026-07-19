القبض على 3 أشخاص يديرون صفحات لترويج الألعاب النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بنطاق محافظتى "كفر الشيخ ، الغربية" بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (3 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "كفر الشيخ ، الغربية")، وضبط بحوزتهم (1392 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع – 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





