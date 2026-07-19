صفقة بمليار ونصف.. الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات لخارج البلاد

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر والمواد المخدرة المتنوعة وإعادة تدويرها تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم بنطاق محافظات “القليوبية والإسماعيلية والشرقية”، وضُبط بحوزتهم "أكثر من مليون قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر – 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 50 كيلو جراما من مخدر الهيروين – 15 كيلو جراما من مخدر الآيس – 8 كيلو جرامات من مخدر الهيروين".

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بالدولة المستهدفة بأكثر من 1,5 مليار جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









