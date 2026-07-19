تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة روض الفرج لـ21 يوليو الجاري.

تشكيل عصابي يستهدف المساكن

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي يستهدف المساكن، حيث اعتمدوا في تنفيذ جرائمهم على أسلوب "كسر الباب" لسرقة محتوياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما أرشد المتهمون عن كافة المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، وتم ضبطها بالكامل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.