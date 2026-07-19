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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد خالد ممدوح: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد عودة مصر القوية إلى عمقها الأفريقي

أحمد خالد ممدوح
أحمد خالد ممدوح
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز الحضور المصري داخل القارة الأفريقية، وتعكس رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى بناء شراكات استراتيجية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار أحمد خالد ممدوح، في بيان له، إلى أن الزيارة تؤكد استمرار السياسة الخارجية المصرية في توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن القارة الأفريقية تمثل امتدادًا استراتيجيًا لمصر، وأن تعزيز التعاون معها يعد أحد أهم محاور تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

شراكات استراتيجية تخدم التنمية المشتركة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وتنزانيا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي البلدين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق مصالح الشعبين.

وأضاف عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن التعاون المصري التنزاني يمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والإعلام، والاتصالات، والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو توسيع نطاق التعاون مع دول القارة الأفريقية.

دعم التكامل الأفريقي وترسيخ الاستقرار

وأكد النائب أحمد خالد ممدوح أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم القضايا الأفريقية، وإيمانها بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا في بيئة يسودها الاستقرار والسلام.

وأشار إلى أن مصر تواصل، بقيادة الرئيس السيسي، دعم جهود التكامل الإقليمي، والعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويرفع من جودة حياة المواطنين، ويعزز قدرة القارة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

القوة الناعمة المصرية ركيزة لتعزيز العلاقات الأفريقية

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الثقافة والإعلام والسياحة تمثل أدوات مهمة لتعزيز العلاقات بين الشعوب، مؤكدًا أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من القوة الناعمة التي تسهم في دعم التقارب مع الدول الأفريقية، وترسيخ جسور التواصل الثقافي والحضاري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الهوية الأفريقية.

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا ستنعكس بصورة إيجابية على مستقبل العلاقات الثنائية، وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي موثوق داخل القارة الأفريقية، ويؤكد استمرار دورها الريادي في دعم جهود التنمية والاستقرار والتكامل بين دول القارة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وتنزانيا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي البلدين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق مصالح الشعبين.

وأضاف عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن مشروع الخط الملاحي بين ميناء سفاجا المصري وميناء دار السلام التنزاني يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية المهمة التي طرحتها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والنقل البحري مع دول القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ودول وسط أفريقيا الحبيسة، مؤكدًا أن المشروع من شأنه دعم حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل، وتسهيل انسياب السلع والبضائع، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وأشقائها الأفارقة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن التعاون المصري التنزاني يمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والإعلام، والاتصالات، والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو توسيع نطاق التعاون مع دول القارة الأفريقية.

أحمد خالد ممدوح مجلس الشيوخ البرلمان المؤتمر

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