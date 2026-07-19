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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يبدأ زيارة إلى بيلاروس لتعزيز التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم

اليماحي يبدأ زيارة تاريخية إلى بيلاروس لتعزيز التعاون
اليماحي يبدأ زيارة تاريخية إلى بيلاروس لتعزيز التعاون
الديب أبوعلي

بدأ رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروس تستمر يومين، على رأس وفد برلماني عربي، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب البيلاروسي، في أول زيارة من نوعها يقوم بها البرلمان العربي إلى مينسك، بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات العربية – البيلاروسية.

وشهد مطار العاصمة مينسك استقبالًا رسميًا لرئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية بمجلس النواب البيلاروسي سيرجي راتشكوف، الذي أكد أهمية الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني، والبناء على التطور الذي شهدته العلاقات بين بيلاروس وجامعة الدول العربية خلال العقدين الماضيين.

اليماحي يزور بيلاروسيا  

من جانبه، أعرب اليماحي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات العربية – البيلاروسية.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رئيس مجلس النواب وعدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل تطوير التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتوج الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الجمهورية، بما يؤسس لإطار مؤسسي للتعاون البرلماني، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات اقتصادية وفكرية، بهدف دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه البرلمان العربي نحو توسيع شراكاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، بما يسهم في ترسيخ الحوار والتفاهم المشترك، ودعم القضايا العربية على الساحة الدولية.

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