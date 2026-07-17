اليماحي يدين اعتداء إيران السافر على 4 دول عربية

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول العربية، ومخالفةً واضحةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

تجدد الاعتداءات الإيرانية

وأكد "اليماحي" أن استمرار هذه الاعتداءات وتعمد استهداف المنشآت المدنية الحيوية يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الاعتداءات، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

كما أكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه المطلق لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

https://youtu.be/xlhZt4GzGtU