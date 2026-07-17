محدش يخرج في هذا التوقيت | الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا عن طقس الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 18 يوليو 2026، مؤكدة أن البلاد ستتأثر بأجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

غدًا شديد الحرارة ورطب.. وشبورة صباحية ورياح على بعض المناطق

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم محافظات الجمهورية، بينما يكون حارًا على بعض مناطق السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الأجواء ليلًا ستكون مائلة للحرارة ورطبة على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت أن البلاد ستشهد خلال الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأوضحت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا بهذه المناطق.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أشارت إلى أن البحر المتوسط سيكون معتدلًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

وأكدت منار غانم أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 36 درجة مئوية في القاهرة، و31 درجة بالإسكندرية، فيما تصل إلى 42 درجة في كل من قنا وأسوان، لتظل محافظات جنوب الصعيد الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة.

واختتمت تصريحاتها بتوجيه نصائح للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وحذرت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخروج من المنازل في أوقات الذروة والتي تكون من السعادة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.