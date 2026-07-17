برنامج صيفي متنوع للثقافة في جنوب سيناء.. ونائب المحافظ تشيد بالأنشطة

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

وأقامت المكتبة الثقافية بطابا محاضرة بعنوان "دور الإعلام في التصدي للشائعات"، استعرض خلالها سليم عبد اللطيف، دور الإعلام في نشر الحقائق، وتقديم التحليل الموضوعي، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في استقرار المجتمع.

وفي قصر ثقافة طور سيناء عقد لقاء بعنوان "غذائي في الصيف"، تحدثت خلالها الدكتورة حنان رجب، أخصائي تغذية علاجية بمديرية الصحة والسكان، عن المأكولات التي ينصح بتناولها خلال فصل الصيف، ومنها الوجبات الخفيفة والمشويات، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء؛ للحفاظ على وزن الجسم، وتجنب الشعور بالإرهاق والخمول.

وفي قرية مجدولينا نفذت ورش فنية للأطفال منها ورشة رسم وعمل أقنعة، رسم على الوجه، إلى جانب ورشة كروشيه.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة جنوب سيناء، شهد بيت ثقافة أبو زنيمة زيارة تفقدية أجرتها الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وذلك في سياق متابعة الأنشطة الثقافية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة أشادت نائب المحافظ والوفد المرافق بدور وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تقدم أنشطة تسهم بدورها في تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي، وتهدف إلى تنمية المواهب وصقلها في مختلف المجالات.

كما نفذت ورشة فنية للأطفال تضمنت تصميم لوحات مستوحاة من الطبيعة باستخدام الألوان الخشبية، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة، وورشة حكي قصصي، إلى جانب محاضرة بعنوان "حق الجار"، تحدث خلالها الشيخ كارم حسين، إمام وخطيب بالأوقاف، عن حقوق الجار، ومنها كف الأذى اللفظي والمعنوي، والإحسان وتقديم العون، ومشاركته أفراحه وأحزانه.

وفي بيت ثقافة دهب أقيمت ورشة فنية درب خلالها الفنان شريف القزاز، المشاركين على تصميم لوحات، باستخدام الألوان الخشبية والفلوماستر والباستيل، وسط أجواء مبهجة.

فيما قدم بيت ثقافة نويبع عرض مسرح العرائس بعنوان "سيدات سيناء"، نفذته إسراء أبو حوسة، مديرة الموقع، للتعريف بدور المرأة السيناوية في الدعم والمساندة خلال حرب الاستنزاف، حتى عادت سيناء إلى أحضان الوطن.