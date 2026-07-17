مروان عطية يزور المتحف المصري الكبير بعد العودة من كأس العالم

حرص مروان عطية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على قضاء وقت مع أسرته بزيارة المتحف المصري الكبير، عقب عودته من المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، ونشر صورة من داخل البهو الرئيسي للمتحف أمام تمثال الملك رمسيس الثاني.

منتخب مصر

وتأتي الزيارة بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في المونديال، الذي شهد مشاركة مميزة للفراعنة ووصولهم إلى دور الـ16، في إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في مصر، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، ويُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.