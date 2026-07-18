أخبار التوك شو| مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب.. التموين تحدد معايير الاستبعاد.. يوسف بطرس غالي يكشف كواليس خناقاته الشهيرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

بعد شكوى خريجي الطب الطبيعي..وزير الصحة يكشف تفاصيل تكليف الأطباء بالوزارة

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه استعرض بالأمس شكوى خريجي كليات العلاج الطبيعي بدفعة 2023 وعدم تكليفهم حتى الآن، وأنه تلقى رد من وزير الصحة حول هذا الموضوع.

تنقية على أسس عادلة.. التموين تحدد معايير الاستبعاد وتوضح خطوات التظلم للمحذوفين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم، في إطار جهود الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

فاتورة حرب إيران.. هل تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟| ميسرة بكور يجيب

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن هناك تراجعا في الدعم الأمريكي لإسرائيل لكنه تراجع سياسي، مشيرا إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وكيف انتقد إسرائيل، وقال إنها تدفع الأموال من أجل الاستمرار في الحرب.

كي البؤر الكهربائية أم الأدوية؟ حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج اضطرابات كهرباء القلب يعتمد على تشخيص السبب الحقيقي للحالة، مشيرًا إلى أن التطور الطبي أسهم في توفير وسائل فعالة للتعامل مع هذه الاضطرابات، وفي مقدمتها تقنية كي البؤر الكهربائية التي حققت نتائج ناجحة في العديد من الحالات.

يوسف بطرس غالي يكشف كواليس" خناقاته " الشهيرة تحت قبة البرلمان

استذكر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، "خناقاته" الشهيرة تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنها كانت تحدث فقط عندما يكون النقد غير موضوعي للحكومه.

مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استهداف الممرات البحرية ومنشآت الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة.

خبير: الرئيس السيسي لعب دورا بطوليا في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن دور الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية كان دورا بطوليا خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.

عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي

طالب الإعلامي عمرو أديب، بعمل شاطئ عام في منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن يجب أن يكون هناك شاطئ عام في هذه المنطقة السياحية.

مصطفى بكري: رشق القطارات بالحجارة جريمة تهدد حياة المواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الاعتداءات على القطارات وتحركات وزارة النقل، قائلا: رشق القطارات بالحجارة انتشر مؤخرا وبصورة متكررة، بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وزارة النقل.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر

علق الإعلامي مصطفى بكري على افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر، قائلا: إن الدولة لديها توجهه لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية.