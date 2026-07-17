يوسف بطرس غالي يكشف كواليس" خناقاته " الشهيرة تحت قبة البرلمان

استذكر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، "خناقاته" الشهيرة تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنها كانت تحدث فقط عندما يكون النقد غير موضوعي للحكومه.



وقال، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "مكنتش أقبل النقد اللي مكنش موضوعي، اللي كان بيستهدف انتقاد الحكومة لمجرد انتقاد الحكومة".

وأوضح أنه لم يكن يتوانى عن الدفاع عن زملائه من الوزراء، ممن وصفهم بدمثي الخلق، تحت قبة البرلمان، قائلاً: "كنت برد، خاصة لما كان يستهدف الهجوم على وزراء دمثي الخلق، مؤدبين، بيعملوا شغلهم بذمة، وبرضه شتايم وبتاع".

وضرب مثالًا على ذلك بدفاعه عن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، قائلاً: "في خناقة شهيرة مع أحد الأعضاء، كان أساسًا لأنه كان بيهاجم رئيس الوزراء. كان عاطف عبيد هو رئيس الوزراء، وعاطف عبيد كان راجل سُكّرة ودمث الخلق وهادي، يعني ما تقدريش تتمني أي حد أحسن منه، وعمّال بيشتم فيه وبتاع، قُمت توليته".