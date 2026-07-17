تعليم شمال سيناء: الانتهاء من تجهيز المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان، أنتهاء المديرية من تجهيز المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي 2026/2025، فضلا عن طلاب الشهادة الاعدادية المهنية والتكميلي، والمقرر لها غدا /السبت/.

وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن تلاميذ الصفوف الابتدائية: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؛ يؤدون الامتحانات غدا في مادة اللغة العربية .

وأضاف أن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون الامتحانات غداً في مادة اللغة العربية والخط والاملاء، بينما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية المهنية والتكميلي غدا الامتحانات في مادتي اللغة العربية والخط العربي.

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي العام يؤدون الامتحانات غدا في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات غدا في مواد الكيمياء والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.