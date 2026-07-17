إصابة مواطن بلدغة ثعبان بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية

شهدت قرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واقعة جديدة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعدما تعرض أحد المواطنين للدغة ثعبان، في ثاني حادثة من نوعها خلال فترة قصيرة داخل القرية.



وجرى نقل المصاب على الفور إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت مصادر أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية للاطمئنان على تطورات حالته.

وطالب الأهالي بزيادة حملات التوعية بشأن طرق الوقاية من لدغات الثعابين والإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لها، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.