عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي

طالب الإعلامي عمرو أديب، بعمل شاطئ عام في منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن يجب أن يكون هناك شاطئ عام في هذه المنطقة السياحية.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :" من يملك البحر في مصر وتتمتع مصر ببحار وسواحل ممتدة.. الساحل الشمالي ٥٥٠ كيلو بحر وفجأة بدأ السؤال يقترح البحر بتاع مين ومن له الحق ينزل البحر.. الايام والأسابيع الماضية خناقات في الساحل الطيب والشرير.. شوفنا ناس بتضرب بعض بين الملاك والمستأجر ببعض القرى السياحية.. بقى في حاجة اسمها التفرقة الشاطئية".

وتابع عمرو أديب عبر قناة ام بي سي مصر، أن :"خناقة بين الملاك والمطورين في بعض قرى الساحل الشمالي بسبب الشواطيء.. وهذه المنطقة الأغلى في مصر والعالم.. والحل أن تقوم الدولة بعمل شاطئ عام في الساحل.. والدولة تبيعه بالمليارات".