الأردن يعلن تسيير رحلات جوية منتظمة بين عمان وصنعاء دعما للاحتياجات الإنسانية باليمن

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة تسيير رحلات جوية تجارية منتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان والعاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة تستهدف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، ودعم جهود السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة، إن المبادرة تأتي تنفيذا للتفاهمات السابقة بشأن تشغيل رحلات تجارية بين الأردن واليمن، موضحة أن شركة الخطوط الملكية الأردنية ستتولى تشغيل هذه الرحلات بشكل منتظم.

وأضافت أن الجهات المعنية ستباشر استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة تمهيدًا لبدء تشغيل الرحلات، دون الكشف عن موعد انطلاقها أو جدولها الزمني.

وأكدت الخارجية الأردنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الإنسانية الموجهة إلى الشعب اليمني، والمساندة للمساعي الرامية إلى تعزيز مسار السلام في اليمن.