جمال شقرة: مصر تستطيع قيادة المشروع العربي الحضاري لتنقذ المنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن قوة مصر وقدرتها على طرح مشروع حضاري عربي هو ما سينجي المنطقة من الحروب، مشددا على أن مصر نقطة ارتكاز في الوطن العربي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر ممكن أن تقود المشروع الحضاري العربي ويكون قوة عربية مركزية قوية قادرة على مواجهة الأزمات.

وشدد على أنه لا خلاص للمنطقة دون التعاون مع مصر الدولة المركزية القوية في المنطقة.

وأكد أن دور الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية كان دورا بطوليا خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.