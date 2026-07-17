جمال شقرة: الدولة المصرية مستعدة بكل الأحوال لأي أمور قد تحدث

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن ثورة يوليو حققت إنجازات كبيرة في ملف العدالة الاجتماعية، متابعا: مصر محاصرة بشكل غير عادي والدنيا تحديات كبيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوضع في العالم العربي من اسوء ما يمكن أن نتصور في التاريخ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي والنظام مدرك وواعي لتلك التحديات.

وشدد على أن الدولة المصرية مستعدة بكل الأحوال لأي أمور قد تحدث، مشيرا إلى أهمية الإنتباه لما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وحروب الجيل الرابع والخامس التي تتعرض لها مصر.

ولفت إلى أن الشباب المصري واع بخطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد، ولكن ما تتعرض له مصر هجمة شرسة.