مصطفى بكري: رشق القطارات بالحجارة جريمة تهدد حياة المواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الاعتداءات على القطارات وتحركات وزارة النقل، قائلا: رشق القطارات بالحجارة انتشر مؤخرا وبصورة متكررة، بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وزارة النقل.

ولفت خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تلك الظاهرة تشكل خطراً كبيراً على حياة الركاب وسائقي القطارات، كما أنه يسبب خسائر مالية تتكبدها الدولة، وهي تصرفات غير مقبولة.

وأوضح أن وزارة النقل أكدت أن رشق القطارات بالحجارة جريمة تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر وقد تتسبب في حدوث وفيات.

ولفت إلى أن الوزارة ناشدت بضرورة توعية بخطورة تلك الظاهرة والابلاغ عن من يقوم بتلك الممارسات.