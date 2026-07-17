مصطفى بكري: شركات توزيع الكهرباء تعمل على مدار الساعة لإنهاء طلبات تقنين العدادات الكودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف العدادات الكودية يحظى باهتمام واسع، متابعا: برنامجنا كان من أوائل البرامج التي ناقشت هذه القضية لما تمثله من أهمية لآلاف الأسر التي تنتظر تقنين أوضاعها.

وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن شركات توزيع الكهرباء تلقت تعليمات بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الطلبات المستوفية للاشتراطات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء، ويضمن تقديم الخدمة بصورة قانونية ومنظمة.