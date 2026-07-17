أمير هشام: ملف شركة الكرة بالزمالك يؤرق أعضاء ورموز النادي.. ورسالة هامة لـ "هشام نصر"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف شركة كرة القدم بنادي الزمالك لازال يؤرق العديد من نجوم وأعضاء القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن حصول المستثمرين على نسبة 60% من الشركة لازال محل نقاش وجدل كبير بين الجميع داخل النادي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: تقييم فريق الكرة بنادي الزمالك مقابل مليار و 800 مليون جنيه مبلغ قليل للغاية على تاريخ وإرث وشعبية النادي على مدار تاريخه، الزمالك واحد من أعرق الأندية في الشرق الأوسط وافريقيا.

وأضاف: اليوم، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك قام بالحديث عبر حسابه الرسمي في بيان عن ملف شركة الكرة، ورسالتي له أنه نتمنى أن تكون المناقشة في مصلحة نادي الزمالك، وأن تكون الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية في نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة، وهي أيام تشهد حضور غفير من الأعضاء، وأتمنى إلا يتم إقامتها في وسط الأسبوع.

وواصل تصريحه قائلًا: هشام نصر في الشهور الماضية متصدر المشهد، والهدف الأساسي هو ملف انتخابات نادي الزمالك ورغبته في الترشح على منصب الرئيس خلال الانتخابات المقبلة.. ولكن السؤال الأهم رغم أنه لازال سنة و 4 شهور على الموعد الانتخابي لماذا يتم ابراز أشخاص بعينها.

رسالة هشام نصر

وأكمل: السؤال الثاني يتعلق بالبيان المنشور على الحسابات الشخصية لنائب رئيس الزمالك هشام نصر، فالسؤال المباشر لماذا لم يتم نشر البيان على صفحة النادي والموقع الرسمي وراديو وقناة، وهو يمتلك منظومة إعلامية جيدة بدلًا من نشر البيانات على حسابات اعضاء مجلس الإدارة.

وأتم: ننتظر ما سيحدث في ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، وهو ملف غاية في الأهمية ويخص مستقبل نادي الزمالك.