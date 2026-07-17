أوسكار رويز يوجه رسالة عاجلة للحكام عقب رحيله

وجه الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رسالة وداع للحكام على جروب الواتس بعد انتهاء مهمته في اتحاد الكرة.

وقال رويز في رسالته: "حكام وحكمات الاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة وبعد،.. يشرفني أن أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على العام والثلاثة أشهر التي عملت خلالها إلى جانب لجنة الحكام والمحاضرين والطاقم الإداري في هذا الاتحاد العريق".

المستوى العالي من الاحترافية

وأضاف رويز: "وخلال هذه الفترة، لمست عن قرب المستوى العالي من الاحترافية والانضباط والأخلاق والالتزام الذي تتميزون به جميعًا. إن تفانيكم وسعيكم الدائم نحو التميز يمثلان قدوة يُحتذى بها".

تحقيق الأحلام لا يكون إلا بالإعداد الجيد

وتابع: "وأؤمن بأن تحقيق الأحلام لا يكون إلا بالإعداد الجيد والانضباط والنزاهة، وأنا على يقين بأن هذه المبادئ ستظل دائمًا نبراسًا لمسيرتكم".

واستكمل: "كما أتقدم بخالص امتناني للشعب المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين جعلا هذه التجربة ذكرى لا تُنسى".

واختتم رويز رسالته: “أتمنى لكم ولعائلاتكم دوام الصحة والعافية، والمزيد من النجاح والتوفيق. وأسأل الله أن يبارك لكم ويحفظكم دائمًا.. مع خالص التقدير".