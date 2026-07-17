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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شارع الفن يواصل تقديم البهجة في المحافظات.. عروض موسيقية وورش إبداعية ومعارض فنية تجذب الجمهور

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

شهدت مبادرة "شارع الفن" التي أطلقتها وزارة الثقافة، فعاليات فنية وثقافية متنوعة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في محافظات الإسكندرية، وبني سويف، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، وأسوان، أمس الخميس، وسط إقبال جماهيري كبير، وذلك في إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، وضمن جهود الوزارة لنشر الفنون في الفضاءات العامة وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.


ففي الإسكندرية، احتضن شارع الحضارات "النبي دانيال" عرضا فنيا لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية، قدم خلاله باقة من الأغنيات التراثية والوطنية التي تفاعل معها الجمهور، إلى جانب عرض لفرقة أطفال الأنفوشي الاستعراضية بقيادة الفنانة خديجة محمود، تضمن عددا من الفقرات المستوحاة من الفلكلور المصري.
كما أقيمت ورشة لتصميم لوحات مستوحاة من التراث الشعبي باستخدام ألوان الأويل باستيل، وورشة للرسم على الوجه ومسابقة ثقافية، واختتمت بتوزيع جوائز وكتب من إصدارات الهيئة على الفائزين.
وتضمن البرنامج "بودكاست شارع الفن" الذي استضاف الفنانة جميلة نيازي، مدير قصر ثقافة الشاطبي سابقا، والتي أكدت أن العودة للعمل مع الأطفال بعد التقاعد أعادت إليها شغفها بالعمل الثقافي. كما استضاف الفنانة رباب محمد، التي أشادت بالإقبال المتزايد على فعاليات المبادرة، فيما عبر عدد من الرواد والمصطافين عن إعجابهم بما تقدمه من محتوى فني وثقافي متنوع.


وفى بني سويف وعلى الممشى السياحي، قدمت فرقة بني سويف للموسيقى العربية أمسية غنائية ضمت مجموعة من الأغنيات الوطنية والطربية، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما نظمت الفنانة أميمة أحمد ورشة لتصميم الإكسسوارات شهدت مشاركة واسعة من الأطفال.


والإسماعيلية، وتحديداً بميدان شامبليون، أحيا فريق كورال قصر ثقافة الإسماعيلية حفلا فنيا تضمن مختارات من الأغنيات الطربية والكلاسيكية، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية جسد أبرز معالم المحافظة، وورش للرسم على الوجه وتعليم أساسيات الرسم بإشراف الفنانة سماح علي، وسط إقبال لافت من الأطفال.


وفى كفر الشيخ، شهدت حديقة صنعاء عرضا لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، قدمت خلاله عددا من روائع الطرب العربي، كما تضمنت الفعاليات ورشة رسم للأطفال، ومعرضا للفنون التشكيلية للفنان بيشوي جورجي، ضم أعمالا فنية متنوعة.


وفي ميدان المحطة بأسوان، قدمت فرقة كورال قصر ثقافة أسوان باقة من الأغنيات الوطنية والتراثية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، كما تم تقديم عرض العرائس "أسد الغابة"، الذي أدخل البهجة على الأطفال وأسرهم.


وتواصلت الفعاليات بورشة لإعادة تدوير الملاعق البلاستيكية لتنمية الحس الفني لدى الأطفال، إلى جانب فقرة لاكتشاف المواهب في مجالي الشعر والغناء، والتي أتاحت للجمهور فرصة المشاركة وإبراز مواهبهم.

مبادرة شارع الفن وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظات الإسكندرية المشروع القومي للفنون

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