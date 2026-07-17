بسبب حادث تصادم .. القبض على طرفى مشاجرة ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء ببنى سويف.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة بنى سويف بين طرف أول: (قائد سيارة "ميكروباص")، طرف ثان: (شخصين "لهما معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم لإصطدام الأول بالطرف الثانى دون حدوث إصابات قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب وقيام الأول بالتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزة الأول (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى" – السيارة الميكروباص "منتهية التراخيص")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





